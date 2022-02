Un uomo armato nel ranch di Bloomberg

DENVER - Panico nel ranch milionario in Colorado del magnate Michael Bloomberg, dove un uomo ha fatto irruzione sequestrando a mano armata una collaboratrice domestica e costringendola ad portarlo con il suo furgoncino in Wyoming, dove è stato arrestato dalla polizia e identificato come Joseph Beecher, 48 anni.

All'inizio del blitz, di cui la CNN ha diffuso oggi alcune immagini, aveva chiesto delle figlie dell'ex sindaco di New York e poi si era scagliato contro Bloomberg, affermando che voleva "creare un caso internazionale" con lui o con le due figlie, secondo gli atti giudiziari. Al momento dell'irruzione i Bloomberg non erano nel ranch. Beecher è stato trovato in possesso di un fucile semi-automatico Ar-15 e di una pistola. Ora dovrà rispondere di sequestro di persona.