Sequestrate a Genova 55'000 sim prepagate

GENOVA - Ben 55'000 sim prepagate: è il sequestro effettuato dalla Guardia di Finanza al porto di Genova. Le schede, riconducibili ad una società telefonica del Qatar, erano nascoste all'interno di un furgone proveniente dalla Tunisia.

Due tunisini sono stati denunciati per concorso in contrabbando ed evasione dell'Iva di importazione. I due infatti erano responsabili della commercializzazione e distribuzione delle schede attraverso una rete di negozi in Francia, e non hanno fornito alcuna documentazione.

Il valore della merce sequestrata è di circa 165'000 euro. I tributi sottratti all'erario italiano ammontano invece a quasi 50'000 euro.