Morto dopo essere rimasto incastrato in un tombino

MILANO - Macabro ritrovamento nelle prime ore di questa mattina a Cormano, comune alle porte di Milano: un uomo è stato ritrovato privo di vita all'interno di un tombino aperto.

L'allarme è scattato poco prima delle 6: la persona che ha fatto la segnalazione all'Azienda regionale emergenza urgenza (Areu), spiega MilanoToday, poco prima di mezzanotte aveva visto un uomo con una lattina di birra, esattamente in quel punto. L'uomo sarebbe caduto a testa in giù all'interno dell'apertura, un quadrato di 50 centimetri per lato.

I sanitari, una volta giunto sul luogo della sciagura, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. La morte è sopraggiunta per annegamento: la testa era infatti sommersa dall'acqua. Per recuperare il cadavere, incastrato nel tombino, è stato necessario l'intervento dei pompieri.

I carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni hanno aperto un'inchiesta e stanno cercando d'identificare la vittima, che non aveva con sé i documenti di riconoscimento. Sul corpo dell'uomo non sono stati riscontrati segni di violenza.