Primo decesso per Covid-19 dal mese di maggio

TAIPEI - Taiwan registra il primo decesso provocato dal Covid-19 dallo scorso maggio. Dall'inizio dell'epidemia nell'isola, che ha 23,6 milioni di abitanti, si sono registrati 909 casi e otto decessi.

Secondo il comando centrale per il comando epidemico di Taiwan, la paziente deceduta, che aveva 80 anni, era una delle 19 persone infettate in un focolaio individuato in un ospedale di Taoyuan City, nel nord. La donna era la suocera di un'infermiera che aveva contratto il virus nell'ospedale. Oltre 4mila persone che hanno avuto contatti con l'ospedale sono state messe in isolamento.