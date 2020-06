Con l'auto contro i dimostranti: arrestato leader del Ku Klux Klan

RICHMOND - Era il leader del Ku Klux Klan in Virginia l'uomo che, alla guida di un'auto, si è scagliato contro un gruppo di manifestanti nella contea di Henrico, in Virginia.

Il 36enne Harry Rogers è apparso in tribunale lunedì per rispondere i fatti avvenuti domenica. Deve rispondere di aggressione e percosse. La procura ha aperto un'indagine per reati d'odio. Rogers avrebbe deliberatamente puntato i dimostranti del movimento Black Lives Matter con la sua vettura. Un manifestante è rimasto ferito ed è stato medicato sul posto: le sue condizioni di salute non sono gravi.

«Un attacco contro manifestanti pacifici è atroce e spregevole» e sarà perseguito con la massima durezza, ha dichiarato la procuratrice della contea di Henrico. Rogers ha dichiarato alla polizia di essere il membro più alto in grado del Ku Klux Klan della Virginia ancora a piede libero. «È un propagandista dell'ideologia confederata. Questo grave atto criminale non rimarrà impunito» ha aggiunto la procuratrice. «L'odio non ha posto qui nella mia giurisdizione».