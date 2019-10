Non è il mostro di Nantes, il Dna non corrisponde

PARIGI - L'uomo arrestato ieri all'aeroporto di Glasgow non è il "mostro" di Nantes, accusato di aver sterminato la sua famiglia - moglie e 4 figli - otto anni fa nella città francese.

Il Dna di Xavier Dupont de Ligonnès non corrisponde infatti a quello dell'uomo in mano alla polizia scozzese, secondo quanto si apprende dagli inquirenti francesi.

L'analisi del Dna che ha escluso che l'arrestato fosse Dupont de Ligonnès, effettuata in meno di 24 ore, è stata possibile grazie al raffronto dell'impronta genetica dell'uomo con quella in possesso della polizia. Gli inquirenti sono in possesso delle impronte digitali e del Dna del "mostro di Nantes", prelevate nella residenza del ricercato a Limay, non lontano da Parigi.

Quanto alle impronte digitali, corrispondevano soltanto 5 punti sul totale dei 13 caratteristici che devono combaciare per identificare una persona.

Secondo quanto riferito dalla tv BFM, l'arrestato non somiglia neppure fisicamente a Xavier Dupont de Ligonnès: sembra più avanti con gli anni rispetto ai 58 che dovrebbe avere il ricercato, ma anche la forma degli occhi è diversa.