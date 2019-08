Dall'“isola della pedofilia” cercavano di fuggire a nuoto

NEW YORK - Una villa da sogno su un’isola paradisiaca si è trasformata in un inferno per le decine di ragazze, molte di queste minorenni, che, negli anni, Jeffrey Epstein ha sequestrato e di cui ha abusato.

L’Fbi ha perquisito la proprietà in cerca di nuove informazioni e indizi nell’indagine che vede il finanziere accusato di abusi, sfruttamento della prostituzione femminile e traffico di minori. L’obiettivo primario è rintracciare i complici dell'uomo, su tutti la britannica Ghislaine Maxwell, della quale al momento non si hanno più notizie.

Su quella che è stata soprannominata “l’isola della pedofilia”, ovvero Little St. James, nelle Isole Vergini, le ragazze venivano private dei loro averi, compreso il passaporto, in modo che non potessero scappare. E quando lo facevano, provando una fuga a nuoto, venivano sempre rintracciate in breve tempo.

In questa dimora le vittime raccontano di aver vissuto esperienze terribili, in stanze tappezzate di foto osé. È stato indicato in particolare il “tempio”, una struttura distaccata e insonorizzata, dove avvenivano le cose più estreme, non solo orge. E proprio in questo luogo Epstein avrebbe segregato in una gabbia le minorenni non consenzienti.