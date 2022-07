Impennata di furti in metropolitana, i milanesi corrono ai ripari

Le tecniche per riuscire a ingannare i cittadini milanesi e non solo sono tantissime e sempre nuove. Sulla metropolitana i principali sospesosi sono donne, di solito agiscono in coppia con una delle due donne che eseguono materialmente il furto ma vengono coperte da una compagna che di solito è accompagnata da minori o in stato di gravidanza. Ha fatto scalpore un fermo della polizia milanese che risale allo scorso aprile, quando gli agenti hanno fermato 11 donne: dai 19 ai 50 anni ed erano tutte incinta. La più anziana tra le donne fermate ha 8 figli ed è ancora in attesa, tra di loro anche una donna di 34 anni madre di 14 figli. La gravidanza delle borseggiatrici è una tecnica nota per riuscire a non incappare nelle maglie della legge visto che raramente vengono punite.