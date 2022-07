Dopo una nuotata contrae un parassita che causa infezioni potenzialmente mortali

«La chiusura dell'area è una risposta precauzionale a un'infezione confermata di Naegleria fowleri in un residente del Missouri» si legge in un tweet scritto dal Dipartimento dell'Iowa per la salute e i servizi per gli anziani. «Le infezioni causate dall'ameba possono verificarsi quando l'acqua in cui è presente la Naegleria fowleri entra nel corpo attraverso il naso e risale fino al cervello, dove distrugge il tessuto cerebrale. Tuttavia, la PAM non è contagiosa ed è estremamente rara. Dal 1962, negli Stati Uniti sono stati identificati solo 154 casi noti» ha affermato il dipartimento della salute.