Un'Europa senza clochard entro il 2030

BRUXELLES - Settecentomila. È il numero di persone senza fissa dimora in Europa. Gli stati membri si sono accordati per avvicinarsi il più possibile allo zero entro il 2030. «Ci saranno sempre degli individui che non riusciremo a togliere dalle strade».

Oggi è stato approvato dall'Unione europea un progetto che mira a togliere dalle strade tutte le persone che non hanno un tetto sotto il quale vivere. Nei prossimi otto anni, quindi, ha spiegato Nicolas Schmit, commissario europeo dei diritti sociali, «proveremo ad avvicinarci il più possibile allo zero. Vogliamo diminuire il numero, ma soprattutto accorciare la durata in cui le persone restano senza casa o senza l'appoggio di una struttura di aiuto».

Tra le altre cose, riporta FranceInfo, il parlamento europeo si impegna nei prossimi anni ad avviare un censimento rapido per essere in grado di fare delle comparazioni man mano che i lavori proseguono. Una prima stima delle persone senza fissa dimora la è la Federazione europea delle organizzazioni nazionali che lavorano con i senzatetto: in tutta l'Unione europea in 700mila vivono per strada.