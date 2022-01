Un razzo SpaceX è in rotta di collisione con la Luna

SUPERFICIE LUNARE - Dopo aver trascorso quasi sette anni nello spazio, un razzo Falcon 9 dell'azienda spaziale di Elon Musk, SpaceX, è in rotta di collisione con la Luna.

Lanciato nel 2015, il razzo faceva parte di una missione a scopo meteorologico. Dopo aver spinto nella propria direzione il "Deep Space Climate Observatory" (un satellite d'osservazione) ed essersi sganciato, il razzo dal peso di quattro tonnellate è diventato un "naufrago" spaziale.

Si trovava infatti troppo in alto per tornare nell'atmosfera terrestre (non aveva abbastanza carburante), e non aveva neanche abbastanza energia per sfuggire alla gravità presente tra la Terra e la Luna, «ha preso quindi un'orbita irregolare, caotica» ha spiegato il meteorologo Eric Berger, come riporta il Guardian.

Tracciando la sua rotta attuale, in qualche settimana (attorno al quattro marzo) il Falcon andrà a impattare contro la superficie lunare. Per Bill Gray, esperto di tracciamento degli oggetti vicini alla Terra, «è il primo caso non intenzionale di detriti spaziali che colpiscono la luna».

Seppur molti appassionati sperino che l'impatto possa fornire dati preziosi, in particolare relativi al materiale lunare che verrebbe reso esposto dal colpo, secondo l'astrofisico Jonathan McDowell, dell'Università di Harvard, «non è nulla di significativo».