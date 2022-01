Un drone sorvola la centrale nucleare e provoca un'operazione di polizia

FORSMARK - Pattuglie di agenti ed elicotteri sono stati impiegati venerdì attorno all'area della centrale nucleare di Forsmark, in Svezia, a causa di un drone che è stato visto volare sopra l'impianto.

La caccia al drone e al suo pilota non è stata però fruttuosa: la polizia non è riuscita a trovare nulla nemmeno impiegando i propri droni. Lo ha dichiarato il Dipartimento di polizia in un rapporto, come riferisce l'agenzia di stampa Reuters.

Il drone è stato visto da una guardia di sicurezza, che ha confermato di averlo osservato muoversi intorno all'impianto, prima di scomparire in direzione dell'isola di Gräsö, sulla costa orientale della Svezia. Niente sembra indicare che il drone avesse lasciato cadere qualcosa o fosse atterrato nella zona, hanno confermato le forze dell'ordine.

L'impianto di Forsmark, che produce un'ingente quantità di elettricità per il Paese scandinavo, si trova sulla costa baltica circa 150 km a nord della capitale, Stoccolma.

L'avvistamento ha preoccupato le autorità svedesi, anche poiché ci sono stati dei «rapporti non confermati» di avvistamenti di droni anche presso l'impianto nucleare di Ringhals, sulla costa occidentale del Paese.