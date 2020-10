Coppie gay: il papa favorevole alle unioni civili

CITTÀ DEL VATICANO - In un documentario in uscita oggi alla Festa del cinema di Roma, Papa Francesco fa un passo decisamente inedito nell'accettazione dell'omosessualità. Nel lavoro del regista Evgeny Afineevsky si dice infatti favorevole alle unioni civili delle coppie dello stesso sesso.

«Le persone omosessuali hanno il diritto di essere in una famiglia», afferma come riporta la stampa italiana. «Sono figli di Dio e hanno diritto a una famiglia. Nessuno dovrebbe essere estromesso o reso infelice per questo», aggiunge. «Ciò che dobbiamo creare è una legge sulle unioni civili. In questo modo sono coperti legalmente. Mi sono battuto per questo», continua.

Il messaggio di Bergoglio deve essere inteso come universale. L'Italia e la maggior parte dei Paesi occidentali, infatti, prevedono già unioni civili o matrimoni egualitari per le coppie dello stesso sesso.