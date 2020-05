Solo il 40% delle persone messe in quarantena precauzionale ha effettivamente contratto il virus

MILANO - La prudenza non è mai troppa, recita il vecchio adagio. E, dai primi dati sui test sierologici in Lombardia, sembra che, di prudenza, ne sia stata usata abbastanza nel mettere in quarantena tutte le persone che abbiano avuto un contatto diretto con un caso confermato di coronavirus. Un'analisi preliminare rivela infatti che solo 4 su 10 hanno effettivamente contratto il Covid-19.

Le cifre, diffuse in anteprima dal Corriere della Sera, sono quelle dei primi esami del sangue alla ricerca di anticorpi contro il virus condotti dalle Agenzie di Tutela della Salute lombarde (ATS). Si tratta di 3'227 test eseguiti a partire dal 23 aprile scorso sulle persone in quarantena precauzionale perché entrate in contatto con un soggetto contagiato. Il 40% di loro ha contratto il Sars-CoV-2, il 60% no.

Il dato è preliminare. A Milano - dove oltre 9mila persone sono o sono state in quarantena obbligatoria - sono stati per esempio condotti 527 test. Dà però un'indicazione sull'efficacia preventiva della quarantena e sul livello di rischio rappresentato dal contatto con una persona contagiata.

Come sottolinea il quotidiano milanese, però, rivela altresì come il virus si sia per ora diffuso in maniera relativamente limitata. Se il 60% di coloro che hanno avuto un contatto diretto con un caso di Covid-19 confermato non ha contratto il morbo, infatti, ancora molte persone rimangono esposte al rischio di contagio.