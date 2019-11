Rabadan, ecco le anticipazioni della prossima edizione, tra ospiti e svolta green

BELLINZONA - La macchina operativa è già in moto da molto tempo e tante sono le novità che porterà con sé la 157° edizione di Rabadan che avrà luogo dal 20 al 25 febbraio 2020.

La prevendita dei pass settimanali, scontati del 10%, inizierà venerdì 29 novembre 2019: un’idea originale da mettere sotto l’albero di Natale. Ma le sorprese non finiscono qui. Nuove collaborazioni sul territorio in arrivo, un programma d’intrattenimento di livello e per

tutti i gusti e soprattutto una svolta green.

Programma 2020 – La scelta dello scorso anno di focalizzare gli appuntamenti del Carnevale, tradizionali e non, in Piazza del Sole è stata vincente; per questo motivo la formula rimarrà invariata anche per l’edizione 2020. Piazza del Sole ospiterà dunque un programma

d’intrattenimento per tutti i gusti, arricchito dalla presenza di ospiti importanti quali DJ Matrix, Neja e EIFFEL 65, che si esibiranno durante la serata evento BACK TO THE 90’s di venerdì 21 febbraio 2020.

Le serate a tema, come ad esempio la serata Fondue o quella dedicata al Ballo liscio, hanno riscosso un enorme successo e verranno anch’esse nuovamente riproposte.

L’apertura ufficiale del giovedì sera con la tradizionale consegna delle chiavi da parte del Sindaco della città a Re Rabadan, si terrà come di consueto in Piazza Nosetto a partire dalle ore 21.15.

Prevendita – Torna a grande richiesta la campagna promozionale natalizia che, dal 29 novembre al 31 dicembre 2019, permette l’acquisto dei pass settimanali scontati del 10%. La prevendita dei biglietti online e offline è disponibile presso i tradizionali rivenditori. A Bellinzona, i biglietti saranno acquistabili presso gli sportelli dell’Ufficio turistico cittadino nelle sedi di Palazzo Civico e della Stazione FFS.

Black Friday – Quest’anno anche Rabadan si è fatto contagiare dalla febbre del Black Friday, e dà i numeri! Sul sito www.ticketcorner.ch durante la giornata di venerdì 29 novembre 2019 saranno messi in vendita un numero limitato di biglietti, scontati al 50%, e saranno acquistabili solo in occasione di questa data speciale.

Svolta green - Il Comitato Rabadan è da sempre vicino e sensibile alle tematiche legate alla socialità e al rispetto del bene comune. Ne è un esempio la collaborazione avvenuta negli scorsi anni con il Centro Trasfusionale CRS della Svizzera italiana, volta alla sensibilizzazione dell’importanza della donazione di sangue. Quest’anno il focus andrà sulla tematica della sostenibilità ambientale: da mesi si sta lavorando ad un progetto importante che vedrà il Carnevale protagonista di un grosso cambiamento sempre più green. L’obiettivo del progetto, in fase di ultimazione, concerne in particolare, il contenimento della produzione di rifiuti in generale e durante tutto l’arco della manifestazione.

La Corte – Cambio di testimone all’interno della corte reale di sua maestà Re Rabadan, che dà il benvenuto a tre nuove damigelle. Il comitato ringrazia le uscenti Joyce Ghisletta e Letizia Tamagni per l’impegno e l’apprezzata collaborazione degli ultimi anni.

Collaborazioni – Una novità della prossima edizione è legata al territorio e alla promozione invernale: dal 26 febbraio al 13 aprile 2020, presentando il braccialetto settimanale del Rabadan, si potrà beneficiare di uno sconto del 20% sulle risalite degli impianti sciistici di Airolo-Pesciüm. La promozione della 157° edizione di Rabadan, con il sostegno di Bellinzonese e Alto Ticino turismo, prevede anche quest’anno l’apprezzata offerta turistica in collaborazione con gli alberghi della regione e una serie di attività promozionali mirate a livello nazionale e

internazionale.

Il programma e maggiori informazioni sono presenti sul sito www.rabadan.ch