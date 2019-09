Una seconda data per Pucci

LOCARNO - A grande richiesta raddoppia lo spettacolo che Andrea Pucci terrà al Palazzetto Fevi di Locarno. Il comico italiano si esibirà quindi venerdì 18 e sabato 19 ottobre, sempre alle 20.30, con "In...Tolleranza 2.Zero".

È il suo nuovo spettacolo teatrale in cui, sostenuto musicalmente dalla Zurawski live Band, rende esilarante la fatica del vivere a 50 anni. L’interagire con nuove e incomprensibili mode e con nuove tecnologie, ma anche l’educazione dei figli e le loro devastanti e dispendiose attività extrascolastiche rendono tutti intolleranti. Pucci, appesantito dagli acciacchi del mezzo secolo,sarà

costretto a rivoluzionare la sua vita con esami clinici, esercizi fisici e un nuovo tipo di alimentazione per rimanere in forma e vitale. Racconterà l’affrontare un mondo dove sono diventati indispensabili strumenti che fino a poco tempo fa erano inutili e ridicoli.

L’attore comico italiano con i ritmi più incalzanti e un’energia a “ciclo continuo” evita la satira politica preferendo quella di costume. La quotidianità è l’argomento centrale: «Non tollero quando vai in pizzeria a prendere le pizze da portare a casa agli amici: sei lì da solo e ordini 3 margherite, 2 quattro stagioni, 1 coi funghi e 3 napoli e il pizzaiolo ti fa: "da portare via?" - "no, le mangio qua tutte io! guardi da bere solo un bicchiere d'acqua!"».

«Non tollero quando vai in aeroporto, al banco del check-in consegni due biglietti e l'impiegata ti fa: "Siete in due?" - "No siamo in 38, adesso arriva il pullman"».

Con "IN...Tolleranza 2.Zero” Andrea Pucci sfonda le assurde porte che bisogna superare ogni giorno per tornare a casa sani e salvi a colpi di un “in...tolleranza” dalla comicità energica e devastante.

Aperta la prevendita offline e online.