“Piemontesi & Friends”: si apre all’insegna di Bach

ASCONA - È un programma condensato in tre giorni, giocoforza ridotto causa Covid ma di altissimo livello e con molte chicche musicali: la 75esima edizione speciale delle Settimane Musicali di Ascona vivrà il suo momento “clou” da stasera venerdì 18 a domenica 20 settembre nella chiesa del Collegio Papio.

Sei i concerti in cartellone, due al giorno, con sei artisti di primissimo che si esibiranno ogni sera in un programma sempre diverso e sorprendente che spazierà da Bach a Brahms, da Mozart a Messiaen.

Nel concerto inaugurale di questa sera alle 18 - ascolteremo due delle sei Suites per violoncello di Johann Sebastian Bach. Nella parte centrale avremo invece modo di scoprire in una quindicina di minuti il suggestivo universo compositivo di Jörg Widmann, clarinettista virtuoso, acclamato in tutto il mondo anche come direttore d’orchestra e compositore.

Alle 20.30, invece, un concerto tutto dedicato a Bach - Sul palco ci saranno Ton Koopman accompagnato dai solisti dell'Amsterdam Baroque Orchestra. In scaletta ci sarà la Sinfonia dalla Cantata BWV 209 e, pezzo forte della serata, la monumentale Offerta musicale, raccolta formata da due ricercari, nove canoni, una fuga e una sonata in trio suddivisa in quattro movimenti.