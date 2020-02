Bach secondo Hans Liviabella

LUGANO - Prosegue, domenica 9 febbraio 2020 alle 16.30, nella Chiesa di S. Maria degli Angioli a Lugano (Piazza Bernardino Luini), l’esecuzione integrale delle Sonate per cembalo concertato e violino di Johann Sebastian Bach (BWV 1014-1019), con Hans Liviabella al violino, parte della nona stagione musicale realizzata dalla Parrocchia di S. Maria degli Angioli, con l’appoggio organizzativo dell’Associazione Bernardino Luini.

La stagione consiste in nove concerti spirituali, ognuno legato a un momento forte dell’anno liturgico, e dell’accompagnamento organistico della S. Messa più importante della settimana, alle ore 17 di tutte le domeniche e dei giorni festivi, celebrazione preceduta sempre da un vespro d’organo, in programma alle ore 16.30, con brani adatti al contingente periodo.

L’esecuzione integrale delle Sonate per cembalo concertato e violino di Bach, collocata nello spazio riservato ai vespri, è articolata in sei appuntamenti, programmati tra il 22 settembre e il 21 giugno. Domenica 9 febbraio è in programma la Sonata n. 1, in si minore, BWV 1014.

La rassegna nasce, come di consueto, in collaborazione con numerose e importanti istituzioni, tra le quali la Città di Lugano, il LAC, il Sovrano Militare Ordine di Malta e la Facoltà di Teologia di Lugano, nuovo patrocinatore della rassegna. In particolare è da porre in rilievo la collaborazione artistica con l’Orchestra della Svizzera Italiana, che porta nella Chiesa di S. Maria degli Angioli ben quindici prime parti della compagine.