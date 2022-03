Tre esplosioni nella notte, la polizia indaga

MENDRISIO - La Polizia cantonale ha aperto un'inchiesta per chiarire le cause di alcuni botti, almeno tre, uditi nettamente in varie località del Mendrisiotto (Stabio, Riva San Vitale e Rancate). Come riferisce laRegione, attorno alle 22.30 si sono verificate delle esplosioni. Una di queste, avvenuta nel centro di Rancate (quartiere di Mendrisio), oltre ad aver turbato la quiete pubblica, ha mandato in frantumi i vetri di alcune finestre.

Questa mattina, la scientifica si è quindi recata sul posto per cercare di capire il tipo di esplosivo e di ordigno utilizzato. Resta anche da chiarire se si sia trattato di una bravata o se il gesto - che fortunatamente non ha causato feriti - avesse altre finalità. Inoltre bisognerà appurare se le deflagrazioni sono avvenute per mano di una sola persona, oppure se più individui sono coinvolti nei fatti.