Mauro Maggiulli sarà il vice-comandante della Polizia di Lugano

Mauro Maggiulli ha quindi acquisito in questi anni una pluriennale esperienza nella funzione di ufficiale e nell’attività di coordinamento operativo in situazioni di crisi, e possiede un'approfondita conoscenza dei processi operativi. Il primo tenente si è formato nel corso degli anni presso l’Istituto Svizzero di Polizia ed è già in possesso della formazione obbligatoria per la funzione di vice comandante; ha mostrato ottime capacità di analisi, strategiche, decisionali, organizzative, di pianificazione e controllo.