I nuovi contagi sono 36, i pazienti in cure intense restano due

BELLINZONA - Nelle ultime 24 ore in Ticino sono stati accertati 36 nuovi contagi da coronavirus. Un dato in linea con i giorni precedenti. E continua il trend positivo per quanto riguarda i decessi: l'ultimo risale ancora allo scorso 6 ottobre. Lo si evince dall'odierno bollettino diffuso dalle autorità sanitarie cantonali.

Attualmente nelle strutture sanitarie ticinesi sono ricoverati 10 pazienti col Covid, di cui 2 in cure intense. Insomma, anche negli ospedali non si registrano particolari mutamenti rispetto alle settimane scorse, confermando il trend positivo dell'andamento pandemico in Ticino.



tio.ch/20minuti

La campagna di vaccinazione ha raggiunto il 67,4% della popolazione (a livello svizzero il tasso di vaccinazione è di poco superiore al 63%).

Nessuna nuova quarantena di classe - Le autorità comunicano anche non è stata ordinata alcuna nuova quarantena di classe. Attualmente sono dunque tre le classi in confinamento: una sezione della scuola media di Arbedo, una sezione delle elementari di Agno e una delle elementari di Ponte Capriasca Origlio.

