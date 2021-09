In Ticino ci sono 896 globalisti

BELLINZONA - La Divisione delle contribuzioni del Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE) comunica i dati riferiti alle persone imposte secondo il dispendio (“globalisti”) presenti nel Cantone Ticino.

Il rilevamento avviene ogni due anni. Nel biennio 2018-20 il numero dei globalisti è aumentato di 54 unità in Ticino, da 842 a 896. Dopo il calo degli anni precedenti (nel 2016 i maxi-contribuenti erano 910) il gettito è tornato ad aumentare: da 143 milioni a 157, di cui 64 milioni in imposte cantonali, 51 milioni in imposte comunali e 64 milioni in imposte federali.

Merito della pandemia? Il Dfe non si sbilancia nel trarre conclusioni. «Risulta difficile individuare delle tendenze, che potrebbero essere fuorvianti e premature» si legge nella nota.