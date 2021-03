Dietro ai “pacchi da giù” nascosti salsicce, olio, vino e formaggio

CHIASSO - È servito uno scanner per scoprire il doppiofondo. Ma il controllo approfondito dei collaboratori dell’Amministrazione federale delle dogane (AFD) ha dato i suoi risultati: dietro alla parete mobile posizionata in fondo al camion sono stati trovati 88 chili di salsicce, 592,6 chili di olio di oliva, 40 litri di vino rosso e 35,5 chili di formaggi. Il controllo è avvenuto lo scorso mercoledì alla dogana commerciale di Chiasso, su un autocarro che trasportava pacchi di derrate alimentari dall’Italia a cittadini residenti in Svizzera.

Per avere violato la Legge federale sulle dogane e la Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto, nascondendo derrate alimentari non dichiarate, l’AFD ha chiesto al conducente un deposito cauzionale di 4’000 franchi in attesa che vengano definiti l’importo esatto dei tributi e la relativa multa da pagare.

AFD