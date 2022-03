Annega nell'Aare nel tentativo (vano) di salvare un anziano

SOLETTA - Un operaio di 41 anni è morto questo pomeriggio a Winznau (nel Canton Soletta). Si era tuffato nel fiume Aare per salvare un 93enne che era caduto nel corso d'acqua con il suo scooter per la mobilità. Anche quest'ultimo è deceduto sul posto. Lo indica questa sera in una nota la polizia cantonale solettese.

Stando ai primi accertamenti, nel primo pomeriggio di oggi una coppia di anziani pensionati stava facendo una passeggiata con lo scooter per la mobilità quando l'uomo - per aggirare un veicolo aziendale parcheggiato lungo il percorso - è malauguratamente finito nell'Aare. Due operai si sono allora precipitati per salvare il 93enne, ma uno è annegato nel corso d'acqua. Il suo corpo è stato ripescato in serata dopo una lunga operazione di ricerca.

Il corpo dell'anziano signore è invece stato estratto rapidamente dal fiume, ma inutili sono stati i tentativi di rianimarlo, precisa ancora la polizia.