Investe un ciclista, ma non si ferma

GEBENSTORF - È successo oggi attorno alle 6.45 a Gebenstorf, nel Canton Argovia: un ciclista è stato investito da un camion ed è morto a causa delle gravi ferite riportate.

Ora la polizia è in cerca del camionista, che dopo l'incidente non si è fermato. Lo ha riferito una testimone. È probabile che il conducente non si sia reso conto del fatto, in quando a quell'ora era buio e soffiava un vento tempestoso accompagnato da pioggia.

Eventuali testimoni in possesso di informazioni utili all'identificazione del camionista sono invitati a contattare la polizia argoviese allo 056.200.11.11.

BRK News