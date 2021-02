Al club in barba alle misure anti-Covid-19

ZUGO - Un club di Baar (ZG) ha deciso di aprire in barba alle normative in vigore per contenere la pandemia. Ma il via vai di gente presso il locale di Oberneuhofstrasse non è sfuggito all'occhio vigile di una vicina, che poco prima delle 21.15 ha allertato le forze dell'ordine.

Entrati poco dopo nel locale, gli agenti della polizia cantonale zughese hanno ravvisato la presenza di una dozzina persone. Tutti gli avventori - compreso il proprietario del club - sono stati multati per aver violato le direttive anti-Covid-19 emanate dalla Confederazione.