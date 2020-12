Festino con 40 persone, interviene la polizia

ZURIGO - Un festino con oltre 40 persone in un locale, in barba alle norme di distanziamento sociale, senza alcun rispetto per il limite di 10 persone imposto dalle disposizioni federali. È successo questa notte a Zurigo, in un locale pubblico nel Kreis 3, tanto che sollecitata da alcuni vicini, la polizia cantonale è dovuta intervenire. Verso mezzanotte gli agenti si sono recati nel locale e hanno trovato una quarantina di persone intente a festeggiare. I poliziotti hanno bloccato tutto, hanno registrato i nominativi di tutti i partecipanti e hanno svuotato il locale.