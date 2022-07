Il traffico aereo sta tornando a livelli pre-pandemia

La guerra in Ucraina non ha avuto finora un impatto frenante sull'attività nell'insieme della Svizzera, constata la società di controllo aereo in un comunicato odierno. Nei primi sei mesi sono stati gestiti 522'006 voli, il 17% in meno dello stesso periodo dell'ultimo anno pre-pandemico. Si è partiti dal -29% di gennaio, per poi risalire la china.