«Alcune famiglie spenderanno fino a 4000 franchi in più»

BERNA - La crisi energetica avrà delle ripercussioni finanziarie sul budget a disposizione delle famiglie. E in particolare in un Paese come la Svizzera, dove le fonti di origine fossile costituiscono ancora il 67% - in pratica, i due terzi - del totale impiegato nell'ambito del riscaldamento all'interno degli immobili. E non mancano i casi di amministrazioni che hanno già innalzato gli acconti spese per il riscaldamento. Ma di quanto potrà gonfiarsi la bolletta in concreto?