Migros, chiusura domenicale confermata per la filiale senza personale

I giudici hanno dato ragione al sindacato. Peraltro, anche se Migros rinunciasse alla vendita di pane e dolci, non potrebbe comunque aprire la domenica, perché nel negozio è presente il personale di sicurezza che controlla le casse, regola le luci e l'allarme, manda via i clienti che si comportano in modo inopportuno e si occupa di mantenere ordinato e pulito il locale.