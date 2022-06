Sospeso (per ora) il processo contro un ex deputato ucraino

Pezzi per reattori nucleari

Martynenko è stato presidente della commissione parlamentare ucraina per l'energia e la politica nucleare. In questa funzione ha aggiudicato un contratto per l'ammodernamento delle centrali elettriche ucraine alla società ceca Skoda JS senza bando di gara. In cambio, la società ha versato diversi milioni di euro alle società di proprietà di Martynenko. Queste società avevano i loro conti presso l'ex banca Hottinger.