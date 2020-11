Mascherine di stoffa? Regole in arrivo

La parola ai lettori Caricamento in corso ... E tu che mascherina indossi? Di stoffa, acquistata Di stoffa, fatta in casa Chirurgica FFP2 FFP3 Perché? Costa meno Protegge meglio Non ho tempo di lavarla Mi piace di più È più ecologica [{"keyQ":"q_4u46rp"},{"keyQ":"q_p3l27q"}] Vota Risultati E tu che mascherina indossi? Di stoffa, acquistata 34% (107 voti) 34% Di stoffa, fatta in casa 3% (8 voti) 3% Chirurgica 54% (169 voti) 54% FFP2 8% (26 voti) 8% FFP3 1% (3 voti) 1% Perché? Costa meno 8% (23 voti) 8% Protegge meglio 47% (132 voti) 47% Non ho tempo di lavarla 9% (26 voti) 9% Mi piace di più 17% (49 voti) 17% È più ecologica 18% (51 voti) 18% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1472024,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"1077752","title":"La parola ai lettori","questions":{"q_4u46rp":{"a":{"a_1x7l1":"Di stoffa, acquistata","a_3cvi7":"Di stoffa, fatta in casa","a_0pmioj":"Chirurgica","a_qd4vqi":"FFP2","a_hmfk8r":"FFP3"},"q":"E tu che mascherina indossi?","t":"0"},"q_p3l27q":{"a":{"a_1x7l1":"Costa meno","a_0vd7s":"Protegge meglio","a_xa3g3":"Non ho tempo di lavarla","a_x2tz49":"Mi piace di più","a_3iwv9":"È più ecologica"},"q":"Perché?","t":"0"}}}

BERNA - Dall'anno prossimo le mascherine di stoffa saranno meglio regolamentate. L'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV) ha annunciato oggi che nel primo trimestre del 2021 verranno introdotte nuove norme per rispondere ai dubbi concernenti la protezione reale degli utenti di queste maschere di protezione.

Per quelle chirurgiche o respiratorie esiste già una regolamentazione che precisa chiaramente i criteri da soddisfare, indica la SNV in una nota odierna. Ma le mascherine in tessuto non hanno indicazioni per quanto attiene alla loro capacità di proteggere il portatore e il suo entourage contro le goccioline e le particelle di aerosol, spiega l'associazione.

La SNV ha informato che sta sviluppando norme uniformi per le mascherine di stoffa, ciò che dovrebbe pure ridurre l'influenza delle lobby del settore. In generale, le regole non sono giuridicamente vincolanti. L'applicazione di una norma svizzera si fa su base volontaria, secondo la SNV. Può tuttavia diventare vincolante quando fa riferimento a una legge.

Finora non esiste alcuna base legale per la sorveglianza del mercato delle mascherine in tessuto e della loro efficacia e nessuna agenzia federale è stata dichiarata responsabile di questa vigilanza. A livello nazionale, le prime raccomandazioni sulle esigenze minime delle mascherine di stoffa sono state pubblicate in un documento di raccomandazione della Task Force scientifica Covid-19.

Stando a una ricerca della University of New South Wales a Sydney, le mascherine di stoffa funzionano per ridurre la probabilità di contaminazione e trasmissione di virus come il SARS-CoV-2, a condizione di essere lavate quotidianamente ad alte temperature.

La SNV è l'organo ufficiale della normalizzazione in Svizzera. Essa incoraggia l'elaborazione e l'armonizzazione delle nuove norme negli enti nazionali ed internazionali.