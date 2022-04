La prima Sprint Race stagionale va a Verstappen

IMOLA - La prima delle tre Sprint Race in programma quest'anno si è disputata oggi ad Imola, con la griglia di partenza stabilita dalle qualifiche di ieri nelle quali era stato Max Verstappen a spuntarla. La gara - spalmata su 100 km - consegna otto punti al vincitore e poi a scalare fino al punticino riservato all’ottavo classificato.

Dopo aver vissuto un inizio di stagione non semplice, è stato il campione del mondo in carica Max Verstappen ad aggiudicarsi la prima "mini-gara" del Mondiale 2022. Superato in partenza da Leclerc, l'olandese si è poi ripreso la prima posizione al 20esimo e penultimo giro. Secondo rango per il monegasco del Cavallino, davanti a Sergio Perez e al compagno Carlos Sainz. Punti anche per Norris, Ricciardo, Bottas e Magnussen.

Male le Mercedes: 11esimo Russell e addirittura 14esimo Hamilton.

