Lando Norris il più veloce a Sochi, beffato Carlos Sainz

SOCHI - Programma stravolto, gare minori cancellate, asfalto viscidissimo… in una parola: pioggia. Tanta, tantissima. Come quella che si è riversata sul circuito di Sochi negli ultimi giorni. Come quella che, fino all’ultimo, ha fatto temere per la stessa disputa delle prove ufficiali del GP di Russia. Approfittando di una “finestra” di tempo clemente, gli organizzatori del Gran Premio hanno invece scongiurato una domenica con un programma intensissimo e sono riusciti a far disegnare la griglia di partenza.

In ultima fila scatteranno Charles Leclerc e Max Verstappen, penalizzati per il cambio di motore. Le sorprese non hanno interessato in ogni caso solo la posizione di monegasco e olandese. Anzi.

La pole position l’ha conquistata Lando Norris che, scegliendo gli pneumatici giusti, con la sua McLaren ha preceduto il ferrarista Carlos Sainz. Terzo tempo per George Russell, bravo a beffare Lewis Hamilton, rallentato da un musetto ammaccato. Terza fila per Ricciardo e Alonso. Solo settimo, invece, Bottas, che si è comunque tenuto alle spalle - in top-ten - Stroll, Perez e Ocon.

keystone-sda.ch / STF (Sergei Grits)