«Ci sono lotte che non avrei dovuto portare avanti»

MARANELLO - Il fallimento di Sebastian Vettel, che mai in Ferrari è riuscito a mostrare tutto il suo enorme potenziale, è sotto gli occhi di tutti. Andato a Maranello per vincere il Mondiale, il tedesco ha invece raccolto soltanto delusioni. Il suo poco felice matrimonio con il Cavallino si chiuderà a fine stagione.

«Non credo che avrò alcun rimpianto guardando indietro – le parole del diretto interessato al podcast di Formula 1 "Beyond The Grid" -. È vero che ho fallito perché mi ero prefissato la missione di vincere il Mondiale con la Ferrari. Non sono riuscito a farlo. Ci sono cose che avrei dovuto fare meglio. Cose che forse avrei dovuto vedere prima. Lotte che non avrei dovuto portare avanti e non sto parlando soltanto di ciò che è successo in pista. D'altro canto penso che tutto quello che è successo mi abbia portato dove sono ora...».

Keystone