È il canadese il nuovo straniero biancoblù

AMBRì - Il tanto atteso straniero è arrivato. L'Ambrì ha annunciato di aver messo sotto contratto il canadese Brandon McMillan, che resterà in Leventina almeno fino alla pausa di novembre. Nelle ultime cinque stagioni il 31enne è sceso sul ghiaccio in KHL, totalizzando 51 gol e 52 assist in 239 gare. In carriera il 31enne vanta un totale di 178 gare in NHL.

Ecco il comunicato emesso dalla società leventinese:

"L’Hockey Club Ambrì-Piotta comunica di aver ingaggiato l’attaccante canadese Brandon McMillan con un contratto valido fino alla pausa di novembre dedicata alle nazionali. L’accordo prevede l’opzione bilaterale di prolungare la durata del suo ingaggio fino al termine della stagione 2021/2022.

Brandon, che all’occorrenza può anche giocare al centro, nelle ultime cinque stagioni ha militato in KHL collezionando un totale di 239 presenze (51 gol e 52 assist) con le maglie del Medvescak Zagabria, del Torpedo Nizhny Novogorod, della Dinamo Riga, dell’Avagard Omsk e del Neftekhimik Nizhnekamsk. Oltreoceano il classe ’90 (180cm x 86kg), draftato al terzo giro dagli Anaheim Ducks, ha disputato 178 presenze (39 punti, 16 gol e 23 assist) in NHL con le organizzazioni di Anaheim, Arizona e Vancouver e 167 presenze totali in AHL totalizzando 36 gol e 41 assist. Nel 2017 McMillan ha disputato anche una Coppa Spengler con la maglia della Dinamo Riga.

La famiglia biancoblù dà il benvenuto a Brandon che arriverà in Ticino mercoledì, e compatibilmente con le tempistiche per l’ottenimento dei permessi di lavoro e del trasferimento internazionale, potrà già essere schierato venerdì a Zurigo alla prima partita di campionato".