Hnat Domenichelli nuovo general manager del Lugano

LUGANO - Hnat Domenichelli è il nuovo general manager dell'area sportiva del Lugano. Lo ha annunciato la presidente Vicky Mantegazza nel corso di una conferenza stampa, dedita a presentare la nuova struttura sportiva del club: «Hnat ci ha convinti con un progetto solido e lungimirante», le parole del numero 1 del club sottocenerino.

Il 43enne - grande conoscitore del mercato elvetico e internazionale alla luce dell'attività di agente svolta negli ultimi anni - assumerà dunque anche il ruolo di d.s., lasciato libero da Roland Habisreutinger. In virtù di questa nuova carica l'ex giocatore ha lasciato la The Sports Corporation, agenzia di giocatori per la quale lavorava.

Arrivato in Svizzera nel 2003 - per vestire la maglia dell'Ambrì fino al 2008 - lo svizzero-canadese era poi passato al Lugano, dove vi è rimasto per poco più di cinque stagioni.

«Ho accettato subito, Lugano è una realtà alla quale io e la mia famiglia non potevamo dire di no. La migliore cosa che posso fare nei prossimi giorni è ascoltare e carpire più informazioni possibili. L'obiettivo è migliorarsi. Il fatto che la squadra è già stata costruita è un fattore positivo, io potrò concentrarmi sul futuro. Io e Sami Kapanen abbiamo giocato insieme. È un grande lavoratore, un vero gladiatore», sono state le prime parole espresse da Hnat.

Dalla stagione 2020/2021 Julien Vauclair sarà Head of Scouting, una posizione che Marco Werder ha definito «necessaria per lo sviluppo a lungo termine dell'area Sport».