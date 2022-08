La coppa nel pericolo israeliano, il Lugano mormora

«Peccato, eravamo sul 1-1 e un punto lo avremmo meritato. Ci è mancata un po' di concentrazione in fase difensiva. Il primo gol lo abbiamo regalato ma non diamo la colpa alla stanchezza: è una questione mentale. I giocatori freschi sono entrati e hanno fatto la differenza. Bravi i nostri avversari che in attacco sono stati precisi, quello che manca a noi in questo momento. Abbiamo sbagliato tanti piccoli passaggi e su questo dobbiamo assolutamente migliorare. Abbiamo una squadra che non molla mai e anche oggi ci abbiamo creduto fino al 90’. Ora c’è la partita di giovedì, per la quale siamo fiduciosi: possiamo farcela anche se naturalmente ci serve un po' di fortuna. Chiaro, la situazione attuale in Israele è brutta, vediamo cosa succederà. Il calcio è la nostra vita, ma non dimentichiamo che prima viene la salute. Ribadisco siamo fiduciosi, nel calcio abbiamo visto tante situazioni: se abbiamo la grinta e la determinazione giuste possiamo giocarcela».