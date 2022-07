Bellinzona battuto: i granata cadono in casa

La gara era iniziata in discesa per gi uomini di David Sesa, capaci di passare in vantaggio all'8' grazie a un calcio di rigore trasformato dal solito Cortelezzi (8'). In seguito gli ospiti hanno ribaltato le sorti dell'incontro dapprima con Ajdini (40'), dopodiché Bamba ha siglato il 2-1 al 45'. Nella ripresa gli avversari di serata sono andati sul 3-1 con Okou al 57', il quale si è ripetuto anche nei minuti di recupero (91'), sancendo così la sua doppietta personale.