Anche il Bayern Monaco piomba su De Ligt: l'asta è aperta

Al momento, stando alla “Bild” e “Sky Deutschland”, i bavaresi ne avrebbero messi sul piatto 60 più bonus molto sostanziosi, ma la Juve non cede. Il tempo però passa e a Torino vorrebbero risolvere la questione prima del 10 luglio - quando ci sarà il raduno alla Continassa - per evitare un “Ronaldo-bis” e perdere una pedina così importante a preparazione inoltrata. Sullo sfondo restano anche Manchester City e United, che seguono il 22enne ma non hanno ancora avanzato un’offerta concreta.