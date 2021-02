Tre gol, tre punti, terzo posto

Spectators: No Spectators - Due to the Coronavirus outbreak.

Venue: Allianz Stadium.

Turf: Natural.

Capacity: 41,507.

Referee: Valerio Marini (ITA).

Home Manager: Andrea Pirlo (ITA).

Away Manager: Giovanni Stroppa (ITA).

Sidelined Players: JUVENTUS - Juan Cuadrado (Biceps femoris muscle injury) Adrien Rabiot (Yellow card suspension) Arthur (Leg Injury).

CROTONE - Ahmad Benali (Adductor problems) Salvatore Molina (Fracture) Aristu00f3teles Romero (Suspended) Giuseppe Cuomo (Thigh Problems).

u0080689,60