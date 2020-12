«Ho avuto dolori alla testa e vertigini per nove mesi»

Jan Vertonghen, ex difensore del Tottenham e attualmente in forza al Benfica, ha raccontato per la prima volta pubblicamente un disagio fisico che ha accusato durante la scorsa stagione. L'incidente risale alla sfida tra gli Spurs e l'Ajax di Champions League, quando il belga ha rimediato un brutto colpo alla testa.

Il giocatore ha rivelato il calvario che ha dovuto sopportare per gran parte del campionato 2019/2020. «Non sono in molti a saperlo, ma ho sofferto molto per quel colpo alla testa contro l'Ajax», ha rivelato Vertonghen a "Sporza", in un'intervista riportata anche da "goal.com". «Ho avuto vertigini e mal di testa e questa è la prima volta che ne parlo. Non avrei dovuto continuare a giocare, mi ha colpito in totale per nove mesi ed è per questo che il mio rendimento è calato in quel periodo. Tutti pensavano che fossi arrabbiato con Mourinho, ma in certi momenti non potevo proprio scendere in campo. Avevo ancora un anno di contratto e quindi dovevo giocare, ma giocavo male. Non molti lo sapevano, era una mia scelta, non incolpo nessuno. Poi è arrivato il blocco per la pandemia e ho potuto riposare per due mesi, dopodiché è andata molto meglio».

keystone-sda.ch (JULIEN WARNAND)