Il tesserato granata è stato “aggredito” da Stephan Lehmann

CHAM - Il match di Coppa Svizzera tra Cham e Bellinzona, vinto 2-1 dai primi, non sarà ricordato per il risultato finale quanto più per il gesto - sconsiderato - di Stephan Lehmann. Come riportato da ticinonews, per recuperare velocemente una palla uscita dal campo, l’ex nazionale, preparatore dei portieri degli zurighesi, non ha infatti esitato a spintonare il magazziniere dei granata.

Caduto, quest’ultimo ha sbattuto violentemente la testa, finendo in ospedale, dove gli sono stati applicati sette punti di sutura. Il Bellinzona adirà le vie legali, presentando denuncia per tutelarsi e tutelare il suo tesserato, che ha comunque archiviato l’episodio senza ulteriori complicazioni.

Foto lettore