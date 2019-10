L'Irlanda perde due punti, ora la Svizzera può approfittarne

TBILISI (Georgia) - In attesa di Danimarca-Svizzera, questo pomeriggio si è giocata una partita del Gruppo D, valida per le qualificazioni a Euro 2020: Georgia-Irlanda.

Gli irlandesi - momentaneamente in vetta al girone (12 punti), ma con un match giocato in più rispetto ai danesi (9) e due in più della Svizzera (8) - non sono andati oltre allo 0-0 in Georgia (5).

Nella serata di martedì 15 ottobre si giocherà a Ginevra Svizzera-Irlanda (ore 20.45).

