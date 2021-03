La campagna PLR entra nel vivo con Dick Marty

MAGGIA - Da qualche settimana è attivo il nuovo sito internet del PLR di Maggia: su www.plrmaggia.ch si potranno conoscere i candidati PLR al Municipio e al Consiglio comunale, presentati anche sulle proprie pagine Facebook e Instagram.

In questi giorni, inoltre, la popolazione di Maggia riceverà un volantino cartaceo che presenta i tre eventi pre-elettorali previsti, che si svolgeranno giocoforza in modalità virtuale

Il primo appuntamento è in programma lunedì 15 marzo, alle 20.15 con la presentazione del libro di Dick Marty “Una certa idea di giustizia”.

L’autore sarà intervistato dall’ex direttore de laRegione Matteo Caratti.

Seguirà giovedì 25 marzo, alle 20.15, un dibattito sul tema “Vallemaggia 2040: opportunità, incognite e prospettive”. Gli ospiti saranno il consigliere di Stato e direttore del DFE Christian Vitta, l’imprenditore Vincenzo Pedrazzini, il vice-direttore dell’Organizzazione Turistica Lago Maggiore e Valli Fabio Lafranchi e l’architetto e pianificatore Fabio Giacomazzi. Moderatore: il presidente dell’Antenna Vallemaggia Aron Piezzi.

Terzo evento in agenda elettorale, mercoledì 7 aprile, alle 20.15, con una tavola rotonda incentrata sui candidati PLR al Municipio. L’ex Consigliere agli Stati Fabio Abate intervisterà Emil Ferrari, Laetitia Grossini, Damiano Piezzi, Andrea Sartori e Danilo Tormen. Il cantante valmaggese Luis Landrini proporrà intermezzi musicali.

Gli eventi saranno visionabili da tutti, in diretta streaming, sul sito plr-maggia.ch. Dopo le serate, sarà pure possibile rivederli in differita sul medesimo sito.

Oltre ai più classici obiettivi di tipo politico, ossia eleggere due municipali (con risultati elettorali di vertici) e dodici consiglieri comunali, ricordiamo che il traguardo principale della sezione PLR è trasmettere il piacere di fornire il proprio contributo alla causa comunale, anche e forse soprattutto in questo difficile momento legato alla pandemia. Seppur nel dispiacere di non poter svolgere gli eventi in presenza, il PLR di Maggia è lieto di proporre alla cittadinanza momenti di riflessione che rispecchiano il proprio modo di intendere la politica: uno sguardo costantemente rivolto al futuro, tra sfide socioeconomiche, territoriali, turistiche ed imprenditoriali; l'importanza della cultura, fonte di arricchimento personale e spirito critico; l'apertura d'orizzonti e un approccio collaborativo, attraverso (anche) il dialogo con personalità di spicco che vengono da fuori valle. Insomma: il PLR di Maggia è pronto e motivato per giocare il suo ruolo anche nei prossimi anni.