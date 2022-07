Luca "Belthazar" Rusconi torna negli Usa: questa volta c'è in palio una cintura

Il tuo rivale è molto conosciuto dal pubblico ticinese...

«Sì, è già stato ospite delle ultime due reunion organizzate in Ticino. È il nostro attuale campione e la sua presenza contribuisce all'importanza dell'evento di sabato. Non dobbiamo dimenticare che, per la scena italiana, è un wrestler storico: è stato il primo nato in Italia (e non italo-americano o presunto tale) ad arrivare in Wwe».