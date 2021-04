McConaughey governatore del Texas? L'idea non dispiace

AUSTIN - Matthew McConaughey avrebbe buone possibilità di diventare governatore del Texas: lo dice un sondaggio effettuato su oltre un migliaio di elettori registrati.

La rilevazione è stata condotta dal Dallas Morning News e dall'Università del Texas a Tyler su un campione di 1126 persone, orientate più verso il Partito repubblicano che i Democratici. La domanda era semplice: chi avrebbero scelto come governatore del Texas tra l'uscente Greg Abbott, la star di Hollywood (ma texano fino al midollo, tanto da vivere nella capitale statale Austin e insegnare nella locale università) e altri candidati?

Il 45% degli interpellati si è orientato su McConaughey, il 33% riconfermerebbe Abbott e il restante 22% darebbe il suo voto a qualcun altro. Il tutto riguarda una personalità che non si è nemmeno candidata (anche se ha meditato se farlo) e che ha precisato che «spetterà alla gente» stabilire se la sua discesa in campo avrebbe senso oppure no.

Restano da chiarire due cose: se il 51enne si candiderà davvero e quale partito potrebbe decidere di rappresentare. I media Usa hanno cercato di capirlo e pensano che possa propendere per i Repubblicani, seppure in una posizione decisamente moderata. Non resta che aspettare l'eventuale annuncio del premio Oscar, che non sarebbe certo il primo attore celebre ad abbracciare la carriera politica. Due esempi su tutti: Arnold Schwarzenegger e Ronald Reagan in California, con il secondo che è stato capace di arrivare fino alla Casa Bianca.