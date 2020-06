È morto il cantante degli Jarabe de Palo

MADRID - Pau Dones, frontman della band spagnola degli Jarabe de Palo, è morto oggi all'età di 53 anni.

A stroncare il cantante e chitarrista è stato un cancro al colon, che perseguitava Dones dal 2015 e che era stato diagnosticato nell'agosto di quell'anno. Lo scrive la famiglia sulla pagina Facebook ufficiale della band, chiedendo il massimo rispetto in queste ore difficili e ringraziando le strutture sanitarie che hanno seguito il musicista nel corso di questi anni.

Gli Jarabe de Palo, gruppo famoso per brani di successo come "La Flaca" e "Depende" sono molto conosciuti anche alle nostre latitudini e nel 2017 si sono esibiti a Castle On Air a Bellinzona. La tournée segnava il ritorno sulla scena musicale del complesso, dopo i problemi di salute che avevano tenuto fermo Dones per un paio d'anni.

Solo un paio di settimane fa gli Jarabe de Palo avevano pubblicato il loro ultimo disco. Negli scorsi mesi Dones (nel pieno del lockdown dovuto al coronavirus) aveva registrato un brano, "Vuelvo", per voce e chitarra sul balcone di casa sua. Inoltre aveva donato 2500 mascherine a un ospedale pubblico.

Jovanotti, amico e collaboratore di Dones, ha scritto su Twitter: «È una notizia tremenda, ci eravamo scritti 3 giorni fa e come al solito era lui a rassicurare me. Mi mancherai tantissimo amico e maestro Pau. Mi è difficile crederci».