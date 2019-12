Questo Natale i Vomitors lo fanno ... all'Hollywood (sì, proprio quello lì)

LUGANO - Arriva il Natale e anche i Vomitors diventano più buoni e ci regalano... un bel singolo di Natale. È uscito da una manciata di giorni, infatti, il nuovo pezzo del quintetto punk-rock nostrano per eccellenza: “Natal al Hollywood“, un titolo e un concept decisamente... particolari!

«La nostra idea si è ispirata ai classici film di Natale (tipo Natale a Miami), per intenderci», ci spiega la band, «noi abbiamo optato per un Natale... a Hollywood. Ma poi tutto sembrava troppo conformista e di per sé un po’ troppo sfarzoso per le nostre abitudini e quindi abbiamo scelto la seconda opzione: ovvero quella dell’Hollywood di Cadenazzo, locale a luci rosse chiuso ormai nel lontano 2014...».

Non manca quindi la frecciatina satirica: «Un collegamento che è tutt’ora d’attualità con altri locali del genere. È un po' un triste Natale per il protagonista del nostro pezzo ma è vero anche che molta gente vive il Natale con problemi ben più seri e concreti...».

Ma i Vomitors, a parte le serate luculliane, cosa vorrebbero trovare sotto l'albero: «Oltre a panettoni e spagnolette di rito, quello che vogliamo riceve davvero è l'amore... l'amore vero!».

“Natal a Hollywood” può essere ascoltato e visto online su YouTube.