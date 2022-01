Stefano De Martino all’aeroporto per Belen: ritorno di fiamma?

MILANO - È una vera e propria bomba quella che il sito Whoopsee e il settimanale Oggi hanno sganciato a proposito di Belen Rodriguez e Stefano De Martino: i due ex, infatti, sembrano essere vicini come mai da quando la loro relazione è terminata, almeno a giudicare dalle foto dell’ultimo incontro pubblicate sul sito e sul settimanale.

Al rientro dalla vacanza in Uruguay, infatti, Belen è stata accolta all’aeroporto proprio dal suo ex, sorridente e trepidante mentre attendeva l’argentina. All’arrivo di Belen, i due si sono salutati calorosamente: l’argentina ha stampato un bacio tra collo e la guancia, con un atteggiamento molto caloroso e affettuoso, assai diverso da quello che ci si attenderebbe da due ex compagni.

Non solo: dopo aver caricato i bagagli sul suo suv, De Martino ha accompagnato Belen ed è salito a casa dell’argentina. Non è noto come sia proseguita la serata tra i due, fatto sta che i due ex sembrano aver ritrovato atteggiamenti simili a quelli che li caratterizzavano quando erano una coppia. D’altra parte, in questo momento sono entrambi single…